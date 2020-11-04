عروض الهالوين من iMyFone – سحب على ايفون 12 و 6 برامج للايفون والايباد بسعر برنامج واحد وهدايا أخرى!

بمناسبة عيد الهلع أو الهالوين تقدم شركة iMyFone هدايا وعروض متنوعة. الشركة متخصصة في تطوير برامج إدارة وإصلاح أجهزة ابل مثل الايفون والايباد والايبود تاتش، وعبر هذه العروض الجديدة سوف يحصل الجميع على هدايا بداية من التراخيص المجانية وحتى ايفون 12. المسابقة مستمرة حتى يوم 20 نوفمبر.

المسابقة تنقسم إلى 3 أقسام: عجلة الحظ التي تتيح فرصة ربح هاتف ايفون 12 بجانب أشياء أخرى، 6 برامج للايفون والايباد بسعر برنامج واحد، وخصومات تصل إلى 80% على برامج الشركة.

عجلة الحظ

للمشاركة في عجلة الحظ عليك أولاً مشاركة الصفحة من خلال أزرار المشاركة في صفحة المسابقة ثم اضغط على زر Go من أجل لف العجلة والحصول على أحد الجوائز التالية:

ايفون 12 بسعة 64 جيجابايت (عدد 2)

شاحن سيارة لاسلكي وزجاج حماية وغطاء حماية للايفون (عدد 1000 لكل جائزة)

عدد لا محدود من التراخيص المجانية لبرامج الشركة.

رابط المسابقة

6 برامج بسعر برنامج واحد

تتيح الشركة الحصل على 6 برامج للايفون والايباد بسعر برنامج واحد أي في مقابل 99$ بدلاً من 500$ اي أنك ستوفر حوالي 400$ كاملة. البرامج تعمل على أجهزة ويندوز وماك وهي كالآتي:

برنامج iMyFone Fixppo – لحل مشاكل الايفون والايباد الشهيرة.

برنامج iMyFone LockWiper – لإزالة قفل الايفون والايباد.

برنامج iMyFone D-Back – لاسترجاع الملفات المحذوفة من الايفون والايباد.

برنامج iMyFone AnyTo – لتغيير الموقع الجغرافي الخاص بالايفون والايباد.

برنامج iMyFone iTransor for WhatsApp – استرجاع ونسخ رسائل الواتس اب ونقلها بين الايفون والايباد.

برنامج iMyFone Umate Pro – لمسح جميع بيانات الايفون والايباد نهائياً وللأبد.

خصومات تصل إلى 80%

الآن يمكنك الحصول على أي من البرامج السابقة بشكل منفرد أو أي من برامج شركة iMyFone الأخرى مه خصم كبير يصل إلى 80% ولفترة محدودة.