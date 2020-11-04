هو الأول من نوعه في ليبيا مستشفى الهضبة يستخدم جهاز متطور خاص بالقسطرة القلبية

أعلن مستشفى الهضبة العام استخدام الموجات الصوتية للشريان التاجى للقلب في قسم القسطرة القلبية، موضحا أن هذا الجهاز يستخدم لأول مرة في ليبيا.

وأوضح المستشفى الثلاثاء، أن الجهاز يستخدم لتحديد الحالة الداخلية للشريان التاجى من حيث الضيق والترسبات داخل الشريان، حيث يتم تحديد حجم الدعامة بحيث يكون فيها تمييز القطر ليس بالملمتر بل بالربع والنصف ملمتر.

يذكر أن قسم القسطرة القلبية بمستشفى الهضبة العام سجل في 29 يناير، أعلى معدل عمليات القسطرة وجراحة القلب، منذ أكثر من 10 سنوات، وتركيب منظم نبضات قلب دائم ومؤقت خلال عام 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية