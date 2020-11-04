تطبيق Zoom يزيد من حماية خصوصية البيانات

بدأ تطبيق زوم باعتماد تقنيات جديدة مثل E2EE لتشفير المكالمات وزيادة حماية خصوصية بيانات المستخدمين بشكل مجاني لمدة شهر كامل على أنظمة Android و Windows وmacOS وستتوفر لاحقاً على انظمة iOS.

جاءت هده الخطوة بعد الإنتقادات التي وجهت للتطبيق منذ مطلع العام الحالي حول خصوصية البيانات كون البرنامج أصبح من بين أكثر تطبيقات الاتصال عبر الفيديو التي تستخدم للتواصل الشخصي أو عقد اجتماعات العمل.

وستتوفر هذه الميزة في مكالمات الفيديو التي تضم أكثر من 200 مستخدم ولن تستطيع شركة زوم الوصول الى المكالمات لأنها ستخزن في أجهزة المستخدمين أي لن تستطيع الشركة التجسس عليهم.

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