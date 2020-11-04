بسبب فيلم “عمر المختار”.. هاني رمزي يعتذر لليبيين

قدّم الفنان المصري، هاني رمزي، الاعتذار لجميع من فهم أن هناك تعمّدا في السخرية من رمز من رموز الوطن العربي، وهو البطل الليبي “عمر المختار”.

وأكد “رمزي” أن الفيلم الذي يقوم ببطولته ليست له علاقة بهذه الشخصية البطولية.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: نحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد، ولذلك سنقوم بتغيير اسم الفيلم.

وتعرض الفنان هاني رمزي للعديد من الانتقادات بسبب اسم فيلمه الجديد “عمر المختار”، الذي اعتبره بعض الليبيين سخرية من رمز الجهاد الليبي عمر المختار.

وكان هاني رمزي قد أعلن مؤخرًا عن عودته إلى السينما بفيلم “عمر المختار”، وفور الإعلان عن اسم الفيلم طالب الكثيرون بإيقاف العمل.

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