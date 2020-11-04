سامسونج تؤكد أنها تعمل على هاتف جالكسي نوت 20 FE – هاتف لا داعي له!

بدأ العمر في العام السابق، حينما أطلقت سامسونج نسختيّ لايت من جالكسي نوت 10 وجالكسي S10، وهذه النسخ المستحدثة قد باعت بشكل ممتاز، نظرًا لأنها تدمج بين المواصفات الممتازة والأسعار المنخفضة وأيضًا انتماء الهاتف لسلسلة رائدة! سامسونج تنوي تكرار ما فعلته هذه السنة على ما يبدو، حيث أنها أطلقت جالكسي S20 FE بالعفل، وها هي تؤكد عملها على هاتف جالكسي نوت 20 FE.

سامسونج تعمل على هاتف جالكسي نوت 20 FE

هاتف جالكسي S20 FE في أساس الأمر قد انطلق للسوق نظرًا لأن سلسلة جالكسي S20 بالكامل لم تكن تؤدي بشكل ممتاز من حيث المبيعات والأسواق، ولهذا أرادت سامسونج أن تعطي دفعة إضافية، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فهو هاتف جديد يستهدف جمهور إضافي وشريحة إضافية، أي ببساطة لا مانع أبدًا منه!

بالرغم من اختلاق الأحوال بين سلسلة جالكسي S وجالكسي نوت، إلا أن موقع سامسونج الرسمي في البرازيل قد أتى بذكر هاتف جالكسي نوت 20 FE أكثر من مرة! وهو ما يؤكد أن الشركة تعمل عليه أو تصعه في خططها، خصوصًا أن هذا الموقع أكد قدوم الهاتف مع شاشة 6.5 بوصة ودعم وضع التصوير الليلي:

الغريب جدًا هو أن سلسلة جالكسي نوت 20 كانت تتكون من جالكسي نوت 20 ألترا الرائد بمعنى الكلمة، وجالكسي نوت 20 العادي، وهو هاتف ذو خامات من البلاستيك وتردد 60 هيرتز وحرفيًا لا يستحق الشراء، لماذا إذن ستتجاهل سامسونج هذا الهاتف وتطلق إصدار FE جديد! وهل يعقل أن يأتي أقوى من نوت 20 العادي؟

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