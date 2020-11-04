Realme تطلق ساعة ذكية تُراقب صحتك ليلا ونهارا

كشفت شركة Realme الصينية عن ساعة ذكية بميزة قياس نسبة الأوكسجين في الدم أطلقت عليها Realme Watch S.

وزودت الشركة الصينية الساعة بشاشة بحجم 1.3 بوصة ودقة عرض 360*360 بيكسل، وتتميز الساعة بمقاومتها الماء والغبار حتى عمق 1.5 متر وفق معيار IP68.

وتحتوي الساعة الجديدة على مستشعر يدعم حساسية الضوء لضبط سطوع الشاشة بحسب الإضاءة المحيطة، مستشعر PPG لضربات القلب، مستشعر لقياس نسبة الأوكسجين في الدم، بالإضافة لتتبعها 16 نمطا رياضيا.

وصممت الشركة الصينية إطار الساعة من الألمنيوم، وزودتها بزرين في الجانب الأيمن، كما صممت أسوارة المعصم الخاصة بالساعة من السيلكون السائل.

وتتميز الساعة باحتوائها على ميزة تتبع النوم، ودعم رفض المكالمات والإشعارات الذكية، بالإضافة لميزة التحكم في تشغيل الموسيقى والكاميرا في الهواتف الذكية، بالإضافة لاحتوائها على بطارية قوية بسعة 390 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة 15 يوما.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية يوم 14 نوفمبر الجاري بسعر يتراوح ما بين 80 و95 دولارا أمريكي.

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