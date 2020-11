هاني رمزي يُقدم اعتذاره للشعب الليبي

قدم الفنان المصري اعتذاره للشعب الليبي، بسبب فيلم يعتزم تصويره.

وقدم رمزي الاعتذار لجميع من فهم أن هناك تعمّدا في السخرية من رمز من رموز الوطن العربي وهو البطل الليبي شيخ الشهداء “عمر المختار”.

وكتب رمزي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مطالباً جموع الشعب الليبي، بأن يتقبّل اعتذاره: “أعتذر لكل من فهم أننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربي عمر المختار”.

وأكد أن “الفيلم ليست له علاقة به ونحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة إلى أحد ولذلك سنقوم بتغيير اسم الفيلم وآسف لما حدث وأرجو قبول اعتذاري”.

جاء ذلك بع أن دشّن عدد كبير من الجمهور الليبي، منشورات تؤكد أن الفيلم به إسقاط على المجاهد الليبي الكبير عمر المختار الذي حارب الاحتلال الإيطالي، وله بطولات عظيمة في قيادة المجاهدين، وهو ما جسّده الفيلم العالمي بطولة النجم أنتوني كوين وإخراج الراحل مصطفى العقاد.

وتعرض الفنان هاني رمزي للعديد من الانتقادات بسبب اسم فيلمه الجديد “عمر المختار”، الذي اعتبره بعض الليبيين سخرية من رمز الجهاد الليبي شيخ الشهداء عمر المختار.

وكان هاني رمزي قد أعلن مؤخرًا عن عودته إلى السينما بفيلم “عمر المختار”، وفور الإعلان عن اسم الفيلم طالب الكثيرون بإيقاف العمل.

