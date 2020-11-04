نجل عاصي الحلاني يكشف إصابة عائلته بكورونا

كشف الوليد الحلاني نجل الفنان عاصي الحلاني خلال مقابلة تلفزيونية عن إصابة عائلته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وقال الوليد إنّه نقل العدوى لوالده عاصي ووالدته كوليت وشقيقته ماريتا بعد عودته من دولةٍ ينتشر فيها فيروس كورونا بكثرة، وأكدّ عدم إصابة شقيقته دانا بالمرض لأنّها تتواجد في فرنسا بعيداً عن العائلة.

وأشار نجل عاصي الحلاني إلى تعافي جميع أفراد العائلة من الفيروس الخطير، وقال إنّهم بصحة وعافية.

الجدير بالذكر أنّ الفنان الشاب أطلق منذ فترة أغنية جديدة باللهجة البدوية بعنوان قالت لي من كلمات وألحان والده الفنان عاصي الحلاني، وتوزيع موسيقي طوني سابا، وإخراج أحمد المنجد.

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