ليس الآيفون فقط – قطاع الخدمات لدى ابل يشهد نمواً غير مسبوق!

منذ أيام قليلة أعلنت ابل عن نتائج الربع المالي من شهر يوليو حتى سبتمبر من العام الجاري وكالعادة كانت أرقام العائدات والأرباح في نمو، لن نشغلكم هذه المرة بالتفاصيل التي قد تهم المستثمر أكثر من المستخدم، لكن هناك ملحوظة هامة في بيان النتائج المالية خاصة بقطاع الخدمات.

قطاع الخدمات .. عائدات وأرباح غير مسبوقة

قطاع الخدمات الخاصة بأبل يشمل متجر اب/ماك ستور الخاص بالتطبيقات، وخدمة الموسيقى Apple Music ، وخدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay ، وخدمة الألعاب Apple Arcade ، وخدمة الأخبار Apple News ، وخدمة البث التلفزيوني Apple TV Plus ، وغير ذلك من الخدمات.

وفقاً للتقرير المالي الصادر عن ابل، فقد سجلت هذه الخدمات عائدات قدرت بحوالي 14.5 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 2 مليار دولار عن نفس الفترة للعام السابق حيث سجلت ابل 12.5 مليار دولار.

أيضاً سجلت ابل خلال هذا الربع أكبر عدد ممكن من المشتركين بحصيلة تجاوزت 35 مليون مستخدم جديد، ليصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات ابل إلى 585 مليون مستخدم.

من الخدمات المستقبلية التي تنوي ابل إطلاقها خدمة اللياقة البدنية Apple Fitness Plus والتي توفر تمارين رياضية مختلفة بواسطة محترفون مع مزامنة مع ساعة ابل.

أيضاً قامت ابل بإطلاق خدمة ابل ون Apple One التي تتيح الاشتراك في أكثر من خدمة معاً في آن واحد في مقابل اشتراك واحد أقل.