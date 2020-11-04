تهوية الغرف في الشتاء سلاح فعال لمواجهة كورونا

أكدّ المعهد الألماني للسلامة والصحة المهنية أهمية تهوية الغرف في الشتاء في الحماية من فيروس كورونا.

وقال المعهد الألماني إنّ التهوية السيئة للغرف تزيد من احتمال الإصابة بفيروس كورونا بسبب الهباء الجوي العالق في الهواء والذي يعد ناقلاً رئيسياً لفيروس كورونا.

وبرر المعهد الألماني السبب ببقاء الهباء الجوي الخفيف في الجو لأطول فترة نظراً لخفة وزنه، وبالتالي ينتشر في الغرف المغلقة.

ودعا المعهد الألماني الناس لفتح النوافذ في الغرف لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 13 دقيقة في المرة الواحدة، و20 دقيقة لقاعات الاجتماعات، وساعة كاملة بالنسبة للمكاتب.

وقال المعهد الألماني إنّ التهوية الصحيحة تجنب الناس الإصابة بنزلات البرد، لأنّ تهويتها لعدة دقائق لا يغير درجات الحرارة بسبب احتفاظ الأجسام والجدران بدرجة الحرارة، بالإضافة لإطلاقها الحرارة المخزنة.

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