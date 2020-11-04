دعابة الهالوين تُلقي بشاب إيطالي في السجن

تلقت الشرطة الإيطالية في بلدة إيمولا ليلة 31 أكتوبر الماضي المصادفة لليلة الهالوين بلاغاً من شابٍ اعترف بارتكابه لجريمة قتل، وقام بتحديد مكانه لرجال الشرطة لكي يقبضوا عليه.

وبالفعل تحركت دورية الشرطة لمسرح الجريمة، لتفاجأ بوجود الشاب صاحب الـ27 عاماً منفجراً في الضحك.

واعتقد رجال الشرطة أنّهم يشاهدون لحظة جنون للقاتل المزعوم، وقاموا بالاقتراب منه بحذر لكي يلقوا القبض عليه.

لكنّ الشاب الذي لم تكشف هويته اعترف لهم بالحقيقة، وقال إنّ ما قام به عبارة عن نكتة ودعابة بمناسبة عيد الهالوين.

وفور اكتشاف الخدعة قامت الشرطة الإيطالية بتحرير محضر ضد الشاب الإيطالي بتهمة خداع السلطات وإزعاجها.

يذكر أنّ الشاب سيواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 6 أشهر، أو سيضطر لدفع غرامة تتراوح قيمتها ما بين 10 و516 يورو بحسب القانون الإيطالي.

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