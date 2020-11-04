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لماذا غيّرت مجلة “تايم” شعارها لأول مرة منذ قرن؟

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لحث الأمريكيين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية قامت مجلة تايم الشهيرة بتغيير شعارها للمرة الأولى منذ قرن.

حيث فاجأت المجلة قراءها باستبدال كلمة تايم بكلمة صوت (Vote) في عددها الصادر يوم 2 نوفمبر الجاري، ووضعت على الغلاف صورة فتاة مرتدية كمامة طويلة.

وبرر إيدوار فالسينتال المدير التنفيذي للمجلة هذا التغيير المفاجئ بأهمية الانتخابات الأمريكية، وأكدّ قلة الأحداث العالمية التي توازي الانتخابات الأمريكية التي تغير العالم.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستبدل المجلة الشهيرة شعارها بكلمة أخرى طوال تاريخها الممتد لحوالي 100 عام.

يذكر أنّ الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشهد منافسة حامية الوطيس بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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