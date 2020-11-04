“بلاك فيو” تطلق أول هاتف G5 للاستخدامات الشاقة

أعلنت شركة بلاك فيو الصينية اللثام عن هاتف 5G مخصص للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه BL6000 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Dimensity 800، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة 6.36 بوصة ودقة عرض 2300*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية ل 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5280 ميلي أمبير، ويتميز بتوافقه مع فئات الحماية IP68، وIP69K، وبقدرته على تحمل ضغط الماء العالي، والتقاط الصور تحت الماء، بالإضافة لدعمه مواصفات MIL-STD-810G، وGorilla Glass التي تحميه من السقوط وتأثيرات الضغط.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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