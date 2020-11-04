Micromax تعود للمنافسة بأسواق الهواتف بجهازين مميزين

أعلنت شركة Micromax الهندية عن عودتها للمنافسة في مجال الهواتف الذكية من خلال إطلاقها لهاتفين جديدين أطلقت عليهما Micromax IN Note1، وMicromax IN 1B.

وسيعمل الهاتف Micromax IN Note1 بمعالج Media Tek Helio G85 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الهندية هذا الجهاز بشاشة LCD مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

أما الجهاز Micromax IN 1B فسيعمل بمعالج Media Tek Helio G35 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الهندية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.52 بوصة وبدقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 2و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الهندية ستطلق الهاتف Micromax IN Note1 في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 150 إلى 175 دولار أمريكي، في حين سيتراوح سعر الهاتف Micromax IN 1B ما بين 94 و107 دولار أمريكي.

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