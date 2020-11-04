لهذه الأسباب.. احذر من ارتفاع ضغط الدم خلال النوم

أكدّت دراسة حديثة قام بها باحثون تابعون لجمعية القلب الأمريكية ونشرت في مجلة سيركيوليشان التابعة للجمعية خطورة ارتفاع ضغط الدم خلال النوم.

وقال الباحثون إنّ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم أكثر عرضةً للإصابة بأمراض القلب، الأوعية الدموية، والسكتات الدماغية في المستقبل.

وأشار العلماء لأنّ أخصائي الرعاية الصحية يلجؤون لقياس ضغط الدم خلال النهار لتحديد احتياجات المريض من أدوية ضغط الدم وجرعاتها، ويغفلون عن قياسها خلال الليل.

وقال الباحثون إنّ ارتفاع ضغط الدم خلال الليل مؤشر لمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكدّوا توفير هذه الدراسة لمعلومات عميقة حول مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم الليلي، والأنماط الظاهرية لضغط الدم أثناء الليل.

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