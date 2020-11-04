الفنانة السورية سلافة معمار تروي تجربتها مع كورونا

كشفت الفنانة السورية سلافة معمار عن إصابتها بفيروس كورونا منذ مدة، وأكدّت تعرضها لأعراض المرض وتعب لمدة 4 أيام قبل أن تتعافى منه، وقالت إنّ أعراض المرض لم تظهر على باقي أفراد عائلتها.

وأكدّت الفنانة السورية تأقلمها مع الحجر الصحي لعدم مشاركتها بأي عمل خلال تلك الفترة.

وأشارت النجمة السورية إلى أنّ إطلالتها في مهرجان الجونة كانت بتوقيع المصمم العالمي زياد مراد.

وتطرقت النجمة السورية لمسألة التحرش عبر الإنترنت، وقالت إنّها تعرضت مثل زملائها الفنانين للتحرش عدة مرّات من خلال الرسائل.

وطالبت بوجود قوانين خاصة بالسوشال ميديا تحمي الفنان ولا تجعله مستباحاً بكافة المعايير.

كما كشفت سبب غيابها عن الدراما المصرية، وقالت إنّها لم تحصل على العروض المناسبة لها.

يذكر أن الممثلة السورية ستلعب دور زهرة أم العز المرأة المتفانية السابقة لعصرها في مسلسل حارة القبة، الذي ستدور أحداثه في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

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