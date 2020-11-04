تطبيق زوم يشهد أول زفاف افتراضي في العالم

شهد تطبيق زوم أول حادثة زفاف افتراضي في العالم، حيث اضطر الأمريكي سكوت مارمون والأرجنتينية أوجستينا مونتيفوري لإقامة حفل زفافهما عبر تطبيق المؤتمرات الشهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال العريس إنّه كان يخطط للسفر للأرجنتين في مارس الماضي من أجل عقد قرانه على حبيبته أوجستينا إلّا أنّ انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك.

وحاول سكوت الحصول على تأشيرة سفر للأرجنتين، لكنّ طلبه قوبل بالرفض لعدم عقد قرانه على خطيبته لذلك قررا العاشقان عقد قرانهما عبر تطبيق زوم.

ونجح سكوت وأوجسيتنا بالحصول على رخصة للزواج عبر الإنترنت من ولاية يوتاه، وأقاما مراسم زفافهما التي استمرت ل 19 ساعة عبر الإنترنت أمام قاضي من يوتاه، وأصبح بإمكان الزوج الحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة.

يذكر أنّ الزوجين التقيا لأول مرة في مدينة دنفر الأمريكية في مايو 2017 خلال مشاركة أوجستينا في بعثة للتبادل الثقافي، لتنشأ بينهما بعدها علاقة حب طويلة تكللت بالزواج.

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