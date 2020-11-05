إطلاق هاتف Samsung W21 5G – الإصدار الأكثر تميزًا من جالكسي Z فولد 2

جميعنا على علم بهاتف جالكسي Z فولد 2، وهو الهاتف القابل للطي الأحدث من سامسونج والأعلى سعرًا، وهو أغلى هاتف تبيعه سامسونج في الوقت الحالي! واليوم كشفت العملاقة الكورية عن هاتف Samsung W21 5G وتحديدًا في السوق الصيني، وهو إصدار أكثر تميزًا من Z فولد 2 العادي! هيا نلقي نظرة عليه..

مواصفات هاتف Samsung W21 5G ومميزاته وعيوبه

حسبما نعلم فالهاتف حتى الآن لم يظهر سوى في السوق الصيني، كما أنه يأتي تقريبًا مع نفس المواصفات، حيث أنه يحمل شاشة رئيسية بقياس 7.69 بوصة من نوع Dynamic AMOLED إلى جانب الشاشة الثانوية (الصغيرة) بقياس 6.23 بوصة من نوع سوبر أموليد، هذا بالطبع مع طبقة حماية جوريلا جلاس فيكتس.

الهاتف يقدّم نفس المواصفات الرائدة، حيث أنه يحمل معالج سنابدراجون 865+ الأقوى جنبًا إلى جنب مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، وهي ذواكر من الأنواع الرائدة LPDDR5 وUFS 3.1 بالطبع.

يأتي الهاتف بطول أكبر قليلًا من الإصدار العادي، لكن البطارية هنا كما هي مع سعة 4,500 ملي أمبير ودعم الشحن السريع بقدرة 25 واتّ فقط سلكيًا و11 وات لاسلكيًا، أيضًا يقدّم الهاتف نفس الكاميرات الخلفية الثلاثية، والتي تقدّم عدسات بدقة 12 ميجابيكسل.

الهاتف الجديد ونظرًا لأنه موجّه للسوق الصيني فهو يحمل شريحتي اتصال، وهو أول وأكبر اختلاف رئيسي، خصوصًا أن الإطلاق سيتم بالتعاون مع شركة اتصالات صنيية كبيرة، أضف إلى ذلك أن تصميم الهاتف من الخلف مختلف جدًا. الهاتف سيكلّف 20,000 يوان صيني، أي حوالي 3000 دولار وسيباع على موقع سامسونج الرسمي هناك، ولا نعرف بعد ما إذا كانت سامسونج ستوفّره بنفس التصميم ودعم شريحتي الإتصال في باقي البلدان أو لا، لكن لا شكّ أن التجار سيجلبونه لمعظم الأسواق.