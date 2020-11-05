ايفون 12 برو ضد جالكسي نوت 20 ألترا – من يفوز في اختبار السرعة؟!

هاتف جالكسي نوت 20 ألترا هو أحد أفضل هواتف سامسونج لهذا العام، كما يعتبر هاتف ايفون 12 برو من أحدث إصدارات الايفون لدى ابل وقد تم إطلاقه مؤخراً في الأسواق.

قناة PhoneBuff على اليوتيوب قامت بعمل اختبار لقياس سرعة الهاتفين في تحميل التطبيقات والألعاب والتنقل بينها.

جدير بالذكر أن هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا في الاختبار يأتي بمعالج سناب دراغون 865 بلس مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

أما هاتف ايفون 12 برو المنافس في ذات الاختبار فهو يعمل بمعالج A14 مع ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت من نوع NVME.

الاختبار يقيس سرعة الهاتفين في الاستخدام اليومي عبر حساب الوقت المستغرق في تحميل عدد من الألعاب والتطبيقات الشهيرة مثل: فيسبوك، تطبيقات مايكروسوفت، تطبيق الكاميرا، تطبيق أدوبي Rush، لعبة ساب واي، وغير ذلك بإجمالي 16 تطبيق ولعبة، وهي الجولة الأولى. أما الجولة الثانية، فتشمل سرعة إعادة فتح التطبيقات والألعاب السابقة من الخلفية مرة أخرى والتنقل بينها جميعاً (الجولة الثانية).

استطاع هاتف ايفون 12 برو الفوز في اختبار السرعة حيث استغرق منه فتح كافة التطبيقات والألعاب دقيقة و 41 ثانية في مقابل دقيقة و 55 ثانية لهاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا.

أما عند إعادة فتح التطبيقات من الخلفية، فقد استغرق هاتف ايفون 12 برو 42 ثانية في مقابل 46 ثانية لهاتف جالكسي نوت 20 ألترا.

يعتبر الهاتفان المشاركان في الاختبار من أفضل الهواتف في سوق الهواتف الذكية حالياً من ناحية المواصفات والأداء الراقي، والنتائج الخاصة بهما مميزة والفروقات بينها طفيفة وغير ملحوظة في الاستخدام اليومي.