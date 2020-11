أطباء.. أمريكية ظلت تنقل فيروس كورونا إلى آخرين طيلة 70 يوما

نشر الأطباء الأمريكيون نشرو مقالا في مجلة Cell العلمية جاء فيه أن أمريكية عمرها 71 عاما كانت تواجه مرض “كورونا المستجد” طيلة 105 أيام .

وما زالت على مدى 70 يوما منها قادرة على نقل فيروس كورونا إلى آخرين.

وحسب أحد كاتبي المقال طبيب الأمراض المعدية، فنسنت مونستر، فإن اختبار كشف فيروس كورونا كان على مدى أسابيع يظهر نتائج إيجابية لدى مريضة مسنة لم تتجل لديها أعراض واضحة لـ”كورونا المستجد”.

وأراد الطبيب معرفة كم يوما ستظل المريضة قادرة على نقل فيروس كورونا إلى آخرين. وبدأ مختبر المستشفى الذي عمل فيه الطبيب يأخذ بشكل منتظم عينات من أجهزة التنفس العلوية لدى المرأة التي تميزت بضعف جهازها المناعي. كما أنها عانت كذلك من سرطان الدم الليمفاوي ونقص غاماغلوبولين الدم.

وتأكد الأطباء من أن فيروس كورونا ما زال يعيش في جسمها على مدى 70 يوما منذ ظهور نتيجة إيجابية أولى لاختبار كشف الفيروس لديها.

وأظهر فحص دمها أنها كانت عاجزة طيلة هذه الفترة عن إنتاج أجسام مضادة رغم أنها خضعت للعلاج باستخدام بلازما الدم المأخوذة لدى أشخاص متعافين من “كوفيد – 19”.

وتعافت الأمريكية من “كورونا المستجد” نهائيا بعد مرور 105 أيام.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن فنسنت مونستر، أن 70 يوما هي أطول فترة معروفة للخبراء احتفظت خلالها المصابة بـ”كورونا المستجد” التي لا تظهر عليها أعراض واضحة بقدرة على نقل فيروس كورونا إلى آخرين.

