تويوتا تطلق نسخة معدلة من سيارات Crown الفاخرة

وضحت شركة تويوتا نيتها بشأن إطلاق نسخة معدلة من سيارات Crown الأفخم من بين السيارات اليابانية وستحمل تعديلات طفيفة على المصابيح و العناصر الخارجية على هيكل السيارة الذي سيكون بطول 4 أمتار و90 سنتيمترا.

وسيكون التعديل الجذري بقمرة السيارة والتصميم الداخلي خصوصاً في واجعة القيادة المختلفة كلياً عن الإصدارات الحالية حيث ستزود بشاشة كاملة تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة فضلاً عن الأنظمة الأخرى المتوفرة في السيارة.

وستوفر السيارة أنظمة متطورة مثل أنظمة أمان تتحكم أوتوماتيكياً بالفرامل في حالة الطوارئ وتمكن السائق من رؤية المشاة ليلاً لمنع الحوادث بالإضافة الى مراقبة حالة السائق الجسدية أما محركات السيارة فهي بعدة أنواع وستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات.

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