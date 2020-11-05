كورونا يهاجم الصين من جديد … ورقم قياسي للإصابات في أمريكا وإغلاق تام في بريطانيا

تصاعدت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا مجدداً في الصين منبع الوباء العالمي، مع تصاعد قياسي لأرقام الإصابات بأمريكا في حين اتخذت دول أوروبية إجراءات احترازية أكثر تشددا لمنع تفاقم الأوضاع الصحية.

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين سجل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 4 من نوفمبر الحالي مقابل 17 حالة الثلاثاء ، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 86115 إصابة وفقا لموقع ” تي آر تي عربي” .

وفي سياق متصل سجلت الولايات المتحدة الأربعاء ،رقماً قياسياً لحالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا بـ 102591 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين بالوباء في بريطانيا أكثر من مليون شخص توفي منهم ما يقرب من 48 ألفاً

وأعلنت السلطات البريطانية إغلاق عام جديد لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا حتى الثاني من ديسمبر المقبل ، فيما فرضت إيطاليا الاغلاق الجزئي على إقليم “لومبارديا” أشد أقاليم البلاد ثراء وأكثرها اكتظاظاً بالسكان.

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