دراسة: تأخر علاج السرطان يزيد من خطر الوفاة

أفادت دراسة جديدة بأن تأخير العلاج من السرطان ولو لشهر واحد يزيد بوضوح خطر وفاة المرضى، ما يعزز نتائج بحوث أخرى تحذر من الأثر السلبي لجائحة كورونا المستجد على المصابين بأمراض أخرى.

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة “بي أم جي” الطبية البريطانية ونقلتها صحيفة “الإرادة” الكويتية، حلل باحثون بريطانيون وكنديون تبعات التأخر في العلاجات (من بينها الجراحات أو التصوير بالأشعة أو العلاج الكيميائي) لدى مصابين بـ7 أمراض سرطانية، بالاستناد إلى 34 دراسة نشرت في العقدين الماضيين.

وأوضح طبيب الأورام أجاي أغاروال وهو أحد معدي الدراسة في تصريح لوكالة “فرانس برس” أن حالات التأخير في العلاج قبل الجائحة “كانت الاستثناء لكنها كانت تصيب مع ذلك ما بين 10 في المئة و15 في المئة من المرضى”.

ونوه إلى أن التأخر شهرا واحدا في العلاج قد يزيد خطر وفاة المريض بنسبة تراوح بين 6 في المئة و13 في المئة، وكلما زاد التأخير ارتفعت معه أخطار الوفاة.

كما حذرت الدراسة من أن تأخير عمليات النساء المصابات بسرطان الثدي ممن يحتجن إلى الخضوع لجراحة، فترة 12 أسبوعا كما حصل خلال تدابير الحجر لمكافحة وباء كورونا المستجد، ينعكس زيادة في عدد الوفيات بواقع 6100 حالة إضافية في سنة واحدة في الولايات المتحدة، و1400 وفاة إضافية في بريطانيا.

ولفت الباحثون إلى أن هذه الخلاصات “تدفع إلى التفكير”، فيما اضطرت مستشفيات كثيرة إلى تأخير عمليات جراحية صُنفت “غير طارئة” لزيادة عدد الأسرّة وأفراد الطواقم العلاجية لمرضى كورونا المستجد.

ونشرت بعض البلدان توصيات في شأن أولويات الجراحات الخاصة بمرضى السرطان، فيما يبدو أن نتائج هذه الدراسة تدحضه.

وفي بريطانيا شملت التوصيات إمكان إرجاء بعض العلاجات لفترة تراوح بين عشرة أسابيع واثني عشر أسبوعا، بما يشمل جراحات القولون والمستقيم، بحجة أن ذلك لا يحمل أي خطر على حياة المريض.

غير أن الباحثين خلصوا إلى أن “زيادة فترة الانتظار لهذا النوع من العمليات إلى 12 أسبوعا بدلا من ستة يزيد خطر الوفاة بنسبة 9 في المئة”.

وبصورة عامة، فإن أي تأخير للعمليات الجراحية 4 أسابيع يزيد خطر الوفاة بنسبة تراوح بين 6 في المئة و8 في المئة، كما أن هذه النسبة ترتفع إلى 9 في المئة للعلاجات بالأشعة لدى المصابين بسرطان الرأس والرقبة. وتصل النسبة إلى 13 في المئة في بعض الحالات، مثل العلاج المساند (المكمّل للعلاج الرئيسي بهدف تفادي خطر عودة الإصابة) لدى المصابين بسرطان القولون والمستقيم.

كما أن إطالة التأخير إلى ثمانية أسابيع أو اثني عشر أسبوعا، على صعيد جراحات سرطان الثدي، من شأنها زيادة خطر الوفاة بنسبة 17 في المئة و26 في المئة على التوالي، وفق الباحثين.

وكانت دراسة نشرت نتائجها مجلة “ذي لانست أونكولوجي” في يوليو اعتبرت أن تأخير التشخيص في بريطانيا في منتصف مارس سينعكس ازديادا في الوفيات بواقع 3500 حالة إضافية لدى المصابين بأربعة أمراض سرطانية في السنوات الخمس المقبلة في البلاد.

كذلك بيّنت دراسة أخرى نشرت في مجلة “جاما نتوورك أوبن” في أغسطس أن عدد الإصابات المشخصة أسبوعيا بالسرطان في الولايات المتحدة تراجع بنسبة تقرب من 50 في المئة في مارس وأبريل.

يُشار إلى أن المرضى يُواجهون باستمرار مشكلات مرتبطة بالنقص في العلاجات المتوافرة، غير أن تفشي فيروس كورونا المستجد تسبب بصعوبات غير مسبوقة في النفاذ إلى الخدمات الصحية في كل أنحاء العالم.

