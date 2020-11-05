كورونا يجبر برغر كنغ على “أغرب قرار”

فاجأت سلسلة مطاعم برغر كنغ في بريطانيا عشاقها بإصدارها بياناً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ناشدت من خلاله عشاقه لشراء منتجات منافسها المباشر ماكدونالدز.

وأكدّت سلسلة المطاعم الشهيرة في بيانها عدم توقعها دعوة زبائنها للشراء من منافسيها، إلّا أنّ الإغلاق الذي فرض على المطاعم دفعها للقيام بهذا الأمر.

وقالت السلسلة الشركة إنّ منافسيها كماكدونالدز ودومينوز بيتزا يملكون آلاف الموظفين الذين يحتاجون للدعم في هذه اللحظات، لا سيما بعدما اقتصر عمل المطاعم على توصيل الطلبات.

وأشارت إلى أنّ العاملين في المطاعم المنافسة سيخسرون عملهم ما لم يتم دعمهم في هذه اللحظات الحرجة.

وأبدى عشاق مطاعم برغر كنغ إعجابهم بفكرة السلسلة الشهيرة في مساعدة الأشخاص العاملين في المطاعم المنافسة.

يذكر أنّ بريطانيا فرضت إغلاقاً تاماً على البلاد بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكلٍ كبير.

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