شركة هولندية تبتكر مصابيح تعقيم بتقنية الأشعة فوق البنفسجية للحماية من كورونا

أعلنت شركة سيغنيفاي (Signify)الهولندية، التي كانت تحمل سابقا اسم “فيليبس لايتنغ” (Philips Lighting)- تشكيلة مصابيح تعقيم مكتبية، تتيح للعملاء تعقيم منازلهم من الفيروسات والبكتيريا بصورة فعالة.

وتتميز مصابيح التعقيم المكتبية بالأشعة فوق البنفسجية UV-C، بقدرتها على تثبيط نشاط الفيروسات والبكتيريا ، وغيرها من العوامل الممرضة، بفعالية كاملة وفي غضون دقائق قليلة.

ويعتمد زمن تعقيم الغرف على حجم الغرفة ونوعية الأسطح والأغراض الموجودة فيها.

فمثلا يستغرق تعقيم غرف معيشة متوسطة الحجم حوالي 45 دقيقة، بينما تستغرق غرف النوم 30 دقيقة والحمامات 15 دقيقة.

ولضمان التعقيم الفعال تستخدم مصابيح تعقيم سيغنيفاي جرعة إشعاعية تتجاوز الحد المطلوب لتثبيط غالبية الجراثيم، وقد استجابت جميع أصناف البكتيريا والجراثيم، التي خضعت للاختبار حتى الآن، للأشعة فوق البنفسجية (UV-C) .

ونظرا للتأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية (UV-C) على العينين والجلد، يُذكّر نظام التوجيهات الصوتية المستخدمين بضرورة مغادرة الغرفة قبل تشغيل الأضواء، كما زوّدت الشركة المصابيح المكتبية بحساسات داخلية قادرة على استشعار حركة المستخدمين وإيقاف عمل المصابيح عند رصد أي حركة بهدف تعزيز حماية المستخدمين.

يشار الى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأسطح الملوثة “طريقة انتقال محتملة” لفيروس كوفيد-19 المتفشي في العالم.

المصدر: وكالات

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