منوعات

“مجزرة” بحق حيوان المنك في الدنمارك.. بسبب كورونا

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت السلطات الدنماركية قراراً بإعدام 17 مليون حيوان منك بسبب فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء متة فريدريكسن إنّ بلادها اضطرت لإصدار هذا القرار بسبب تحور فيروس كورونا المكتشف في هذه الحيوانات وانتقاله للبشر.

وأكدّت عثور السلطات الصحية على سلالات لكورونا في البشر والمنك أظهرت انخفاضاً في الحساسية للأجسام المضادة مما يؤدي لتقليل فعالية اللقاحات المستقبلية.

وأشارت رئيسة الوزراء لخطورة الفيروس المتحور الموجود في المنك، وقالت إنّه يهدد العالم أجمع في حال خرج من الدنمارك لذلك ستقوم بلادها بنشر الشرطة، الجيش، وحرس المنازل في المزارع ليتم إعدام الحيوانات بسرعة كبيرة.

يذكر أنّ الدنمارك التي تعد أكبر منتج للفراء في العالم شهدت منذ يونيو الماضي مطالبات عديدة بإعدام حيوانات المنك الموجودة في مزارعها بعد تفشي فيروس كورونا بينها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك