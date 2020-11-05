“مجزرة” بحق حيوان المنك في الدنمارك.. بسبب كورونا

أصدرت السلطات الدنماركية قراراً بإعدام 17 مليون حيوان منك بسبب فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء متة فريدريكسن إنّ بلادها اضطرت لإصدار هذا القرار بسبب تحور فيروس كورونا المكتشف في هذه الحيوانات وانتقاله للبشر.

وأكدّت عثور السلطات الصحية على سلالات لكورونا في البشر والمنك أظهرت انخفاضاً في الحساسية للأجسام المضادة مما يؤدي لتقليل فعالية اللقاحات المستقبلية.

وأشارت رئيسة الوزراء لخطورة الفيروس المتحور الموجود في المنك، وقالت إنّه يهدد العالم أجمع في حال خرج من الدنمارك لذلك ستقوم بلادها بنشر الشرطة، الجيش، وحرس المنازل في المزارع ليتم إعدام الحيوانات بسرعة كبيرة.

يذكر أنّ الدنمارك التي تعد أكبر منتج للفراء في العالم شهدت منذ يونيو الماضي مطالبات عديدة بإعدام حيوانات المنك الموجودة في مزارعها بعد تفشي فيروس كورونا بينها.

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