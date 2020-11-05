سامسونغ تطلق هاتفا قابلا للطي بـ”سعر جنوني”

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن هاتفٍ جديد قابل للطي بمواصفات مميزة أطلقت عليه Galaxy W21.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865+ ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة One UI 2.5.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 7.6 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وشاشة خارجية Super AMOLED مقاس 6.2 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 10 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل لكل كاميرا من الكاميرات الثلاث.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 512 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 11 واط، واي فاي، بلوتوث، ومكبرات صوت ستريو.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد يوم 20 نوفمبر الجاري بسعر 3000 دولار أمريكي.

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