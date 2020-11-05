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واتس اب يطلق ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء – تعرف عليها!

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

أطلق تطبيق واتس اب ميزة جديدة وهي الرسائل المختفية Disappearing Messages التي تختفي من تلقاء نفسها بعد مرور سبعة أيام من إرسالها.

يمكن استخدام هذه الميزة في سواء في الرسائل الخاصة أو في رسائل المجموعات. الرسالة سوف تختفي سواء قراءها الطرف الآخر أم لا، وسوف يبدأ العد التنازلي من توقيت إرسالها.

فيسبوك – المالكة لتطبيق واتس اب – قالت في بيان لها إنها لاحقاً سوف تعدل من توقيت اختفاء الرسالة، وقالت أنها تأخرت في طرحها بسبب الحاجة إلى خاصية التشفير التام End to end Encryption.

ميزة الرسائل المختفية Disappearing Messages لن تكون مفعلة بشكل افتراضي، بل يتم تفعيلها لكل محادثة على حدى من إعدادات المحادثة.

من المتوقع أيضاً أن تقوم فيسبوك بإضافة هذه الخاصية الجديدة إلى تطبيق ماسنجر خلال وقت قريب. تطبيق ماسنجر يمتلك بالفعل خاصية المحادثات السرية Secret Conversations لبدء محادثة منفصلة وإرسال رسائل تختفي ذاتياً بعد وقت قصير للغاية.

منذ أيام قام واتس اب بإطلاق ميزة إدارة السعة التخزينية والتي تتيح للمستخدم توفير المزيد من السعة التخزينية عبر حذف الملفات والمرفقات الغير ضرورية.

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