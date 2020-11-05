هكذا يُدمّر العمل من المنزل القدمين

قال أخصائي معالجة القدم بوبي بورزيا إنّ العمل من المنزل، وإغلاق الصالات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا ترك تأثيراً سلبياً على القدمين.

وأكدّ ملاحظته لزيادة الإصابات بالتهاب اللفافة الأخمصية والتهاب الأوتار، وبرر الأمر بممارسة الناس للرياضة في المنزل بدون أحذية مناسبة لعدم حاجتهم إليها في المنزل.

وقال أخصائي معالجة القدم إنّ الوقوف أمام جهاز الكمبيوتر والتحرك باستمرار يستوجب ارتداء حذاء مناسب، لأنّ القدم تحتوي على 26 عظمة يجب دعمها.

وأبدى بوبي بورزيا قلقه من انخفاض معدل المشي بسبب قيود التباعد الاجتماعي المفروضة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وطالب الأشخاص العاملين من منزلهم بأخذ استراحة لمدة 30 دقيقة لممارسة تمارين المشي والتمدد بشكل يومي.

كما دعا الناس لنقع القدمين بأملاح إبسوم لمدة ربع ساعة في نهاية اليوم من أجل زيادة الدورة الدموية وتقليل الالتهابات.

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