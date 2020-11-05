One Plus تطلق هاتفا بمواصفات خارقة.. إليك مواصفاته

أماطت شركة One Plus الصينية اللثام عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفاتٍ خارقة أطلقت عليه 8T Cyberpunk 2077 Edition.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى وتردد 2.4 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Adreno 650، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الجهاز الجديد بشاشة Fluid AMOLED مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ودقة عرض HDR10+، وتردد 120 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، مكان لتركيب شريحتي اتصال، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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