جديد OPOO .. هاتف مميز ببطارية قوية وسعر مُشجع

كشفت شركة OPOO الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة وبطارية قوية أطلقت عليه اسم OPOO K7x.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity ثماني النوى وكرت شاشة Mail-G57 MC3، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Color OS 7.2.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، وجودة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذه الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل سعة الذاكرة الداخلية ل4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بدءاً من 11 نوفمبر بسعر 233 دولارا أمريكيا.

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