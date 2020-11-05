نقص الفيتامينات يشكل خطراً على مرضى الربو

أكدّت مؤسسة الرئة الألمانية خطورة نقص الفيتامينات على مرضى الربو، وقالت إنّ نقص الفيتامين C، الفيتامين A، وحمض الفوليك يؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة لدى مرضى الربو.

ودعت المؤسسة الألمانية مرضى الربو للإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي على هذه الفيتامينات كالبرتقال، الفلفل، البروكلي، الكرنب، بروكسيل التي تحتوي على كميات جيدة من الفيتامين C، والكبدة، الجزر، والكرنب الأخضر التي تزود الجسم بحاجته من فيتامين A، بالإضافة للبقوليات، المكسرات، الخضراوات الورقية كالسبانخ التي تمنح الجسم حاجته من حمض الفوليك.

كما نبهت المرضى لخطورة تناول الأطعمة التي تحتوي على نكهة ألوان اصطناعية أو مواد حافظة، لأنّها تؤدي لإصابتهم بحساسية مفرطة تسبب مضاعفات خطيرة كانقطاع التنفس.

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