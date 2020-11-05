نشوى مصطفى تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة إنّ الصورة المقطعية التي أجرتها للرئة أكدّت إصابتها بالفيروس الخطير، ووصفت الألم الناجم عن الإصابة بالمرض بالألم الرهيب.

ودعت الناس الذين خالطوها في الفترة الماضية لإجراء اختبارات كورونا للتأكد من سلامتهم، وقالت إنّ الفيروس عاد للانتشار بشدّة، وبأنّه يسبب آلاماً كبيرة في الجسم، وطلبت من الناس الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنّ مسرحية عطل فني التي تم عرضها في السعودية كانت آخر أعمال الفنانة المصرية.

ومسرحية عطل فني من تأليف وأشعار أمير طعمية، وموسيقى أحمد وحيد كينغ، وإخراج أوتاكا، وبطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، وآيتن عامر.

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