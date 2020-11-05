أسترالي ينجو من الموت بفضل ببغائه.. إليك القصة

أنقذ ببغاء صاحبه الأسترالي أنتون من الموت المحتم بعدما نجح في تنبيهه للحريق الذي نشب في منزله بشكلٍ مبكرٍ.

وقال الرجل الذي يعيش في بيرزبن الأسترالية إنّ الببغاء إيريك بدأ بإصدار أصوات عالية وكأنّه يصرخ لتنبيهه من الخطر المحدق به، الأمر الذي أدى لإيقاظه من النوم، ليتفاجأ بالنيران المتصاعدة من أسفل المنزل.

وقام أنتون بمغادرة المنزل فور اشتمامه رائحة الدخان مصطحباً معه الببغاء إيريك وحقيبة تحتوي على وثائقه الشخصية.

من جهةٍ أخرى قال رجال الإطفاء الذين أخمدوا النيران إنّ الببغاء إيريك تفوق على أجهزة كشف الدخان الموجودة في المنزل، ونبّه صاحبه للحريق قبل أن تطلق أجهزة الحريق صفارة الإنذار.

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