ليبيا حاضرة في مسلسل “ما وراء الطبيعة”

بعد فترة من التشويق والانتظار، أعلنت شركة نتفليكس عرض مسلسل “ما وراء الطبيعة”، المأخود عن سلسة الكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، وإخراج عمرو سلامة.

ويعدّ المسلسل، من الأعمال ذات طابع الغموض والإثارة، وقام ببطولته الفنان أحمد أمين ورزان جمال، وسناء إبراهيم وآية سماحة وهشام قدري.

ويتناول قصة “رفعت إسماعيل” الذي حالة من الشكّ في عوالم من الأفكار والأحلام.

في الحلقة الثالثة، تناول المسلسل، تفاصيل محاولة “رفعت إسماعيل” لإنقاذ خطيبته “هويدا”، التي كانت مريضة، بالسفر إلى ليبيا، بسبب وجود نبتة السلفيوم، لكونها قادرة على علاج خطيبته.

وأظهرت الحلقة الثالثة من مسلسل “ما وراء الطبيعة”، مشاهد لليبيا في فترة حكم الملك إدريس، قبل عقود.

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