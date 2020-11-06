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“صور مرعبة” تظهر سبب وجوب إغلاق غطاء المرحاض قبل صب الماء

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حذرت دراسة جديدة، من مخاطر اطلاق الماء في المرحاض وغطاء المقعد ما يزال مرفوعا، مبينة ان جزيئات الجراثيم والفيروسات قد تنتشر في سحابة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أقدام بواسطة تدفق واحد.

واستخدمت شركة المواد الكيميائية Harpic، كاميرات متخصصة عالية السرعة لالتقاط جزيئات الهباء الجوي المنبعثة في الهواء، عن طريق المياه المتساقطة في المرحاض.

ووجدت دراسة أجريت في تموز أن جزيئات فيروس كورونا قد تنتشر في سحابة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أقدام بواسطة تدفق واحد.

وقال خبير في البحث والتطوير في Harpic: “لم يكن هناك وقت أكثر أهمية من أي وقت مضى للعناية الإضافية حول منازلنا، على الرغم من أن المخاطر المرتبطة بانتشار الجراثيم في الحمامات غير الصحية عالية، إلا أن الحل للحفاظ عليها نظيفة أمر بسيط. نأمل أن تساعد حملتنا الجديدة #CloseTheLid في إلهام الأشخاص لإجراء تغييرات بسيطة على روتين التنظيف، الذي يمكن أن يكون له فوائد طويلة الأمد على صحة الأمة.

وتبين أن بعض الجزيئات التي ينتجها الماء المتدفق في المرحاض، قادرة على الوصول إلى الجهاز التنفسي السفلي، ما قد يؤدي إلى الإصابة.

وإذا لمس الشخص سطحا ملوثا بمياه المرحاض، فيمكن أن يصاب بعد ذلك عندما يلمس الأنف أو الفم.

ووجدت الأبحاث السابقة أن فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـ”كوفيد-19″، يمكن أن ينتقل عبر جزيئات البراز.

وحددت دراسة نشرت في حزيران في “لانسيت”، جزيئات الفيروس في براز مرضى “كوفيد-19” بعد نحو 5 أسابيع من نتيجة اختبار المرضى سلبية.

وحذر الباحثون من أن هذه الجسيمات ما تزال قابلة للحياة، ويمكن أن تتسبب بانتقال الفيروس التاجي عن طريق الفم والبراز.

وعلى الرغم من ذلك، فإن عامة الناس أقل وعيا بمسار الانتقال المحتمل هذا، مقارنة بالطرق الأخرى للعدوى.

The coronavirus is hardy and can survive a trip through a human's digestive system. It is often still present in faeces weeks after symptoms have stopped. A research and development associate at Harpic, said: 'There has never been a more important time to take extra care around our homes'
One flush of a toilet produces thousands of tiny aerosol droplets, which can contain bacteria and viruses and contaminate surfaces up to six feet away, Harpic claims
A survey of 2,000 Britons found 55 per cent of UK adults don't close the lid when flushing the toilet - despite almost three quarters (72 per cent) saying they are more hygiene aware than ever before
The striking visuals add to a growing movement to encourage people to put the lid down before flushing. A July study found coronavirus particles can spray potentially infectious parties in a cloud up to three foot high
Harpic, the chemical company, used high-speed specialist cameras to capture the firework display of aerosol particles caused by a toilet's sloshing water in a studio

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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