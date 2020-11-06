ابل تطلق تحديث iOS 14.2 و iPadOS 14.2 – أبرز الإضافات والتغييرات الجديدة!

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 14.2 لهواتف الايفون و iPadOS 14.2 لأجهزة الايباد، هذه التحديثات الجديدة من أجل تحسين تجربة الاستخدام عبر إضافة مزايا صغيرة جديدة وإصلاح بعض الأخطاء والعيوب.

تحديث iOS 14.2 و iPadOS 14.2 يأتيان بحجم كبير نسبياً يتجاوز 1 جيجابايت، لذا قبل الشروع في التحديث تأكد من جودة الاتصال بالإنترنت وكذلك شحن الهاتف.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التحديث الجديد على جهازك عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update.

أبرز الإضافات في تحديث iOS 14.2 و iPadOS 14.2 :

أكثر من 100 وجه تعبيري جديد يضم مجموعة من الحيوانات، الأطعمة، تعبيرات الوجه، الأغراض اليومية، وغيرها كما هو موضح بالصورة.

8 خلفيات جديدة مع نسخة للوضع النهاري والليلي.

اختصار خدمة Shazam المملوكة لأبل للتعرف على الأغاني والموسيقى من حولك وكذلك التي تستمع إليها على هاتفك أو عبر سماعات AirPods.

إعادة تصميم مشغل الموسيقى في مركز التحكم، وعرض الألبومات التي تود الاستماع إليها في حالة عمل إيقاف.

تطبيق المكبر Magnifier في ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس سيكون له القدرة على التعرف على الناس في المشهد وتقدير بعدهم عن الكاميرا، أداة جيدة لذوي الإعاقات البصرية وكذلك لتنفيذ التباعد الاجتماعي.

تحسين شحن سماعات AirPods حتى لا يقل العمر الافتراضي للبطارية، وسيتم ذلك عبر مراقبة استخدامك للسماعة وتعديل الشحن وفقاً لذلك.

تنبيه جديد يظهر عندما يكون مستوى الصوت في السماعات أكثر مما يجب ومؤذي للأذن.

أهم الإصلاحات في تحديث iOS 14.2 و iPadOS 14.2 :

إصلاح مشكلة ظهور شاشة سوداء عند تشغيل الكاميرا.

إصلاح مشكلة ظهور التطبيقات بشكل عشوائي وغير منظم على الشاشة الرئيسية.

إصلاح مشكلة الضغط على لوحة المفاتيح عند إدخال كلمة المرور في شاشة القفل.

إصلاح مشكلة عدم ظهور الصور في ويدجت الصور على الشاشة الرئيسية.

إصلاح مشكلة تأثر التسجيلات الصوتية Voice Memo بالمكالمات الواردة.

إصلاح مشكلة الشاشة السوداء عند تشغيل تطبيق نتفلكس.

إصلاح مشكلة ظهور إشعار توفر تحديث جديد بصورة متكررة.

هل قمت بتنزيل تحديث iOS 14.2 أو iPadOS 14.2 على جهازك؟ أخبرنا بانطباعك عبر التعليقات