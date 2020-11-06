ستة أسرار للحصول على معدة مسطحة والتخلص من الكرش

لكل ما نتناوله خلال اليوم دور مهم في صحتنا ومظهرنا على حد سواء، لذا من الضروري الانتباه إلى عاداتنا الغذائية يوميا للتمتع بصحة جيدة، وجسم رشيق يتميز بمعدة مسطحة، بعيدا عن الكرش ودهون البطن والأمراض، لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟في الواقع يعد اتباع حمية غذائية طارئة بين فترة وأخرى أحد الأخطاء الشائعة، إذ تكون النتائج مؤقتة فقط، وذلك وفقا لتقرير في دويتشه فيله.وينقل التقرير نصيحة اختصاصيي التغذية الدائمة بالتزام أسلوب غذائي معين، مع التركيز كثيرا على بعض الأطعمة دون غيرها، وتحويله إلى أسلوب حياة وليس فقط للأوقات الطارئة، من أجل ضمان الحصول على معدة مسطحة وجسم رشيق لوقت طويل، والتخلص من الانتفاخ، وذلك من خلال الانتباه لبعض الملاحظات.

وقدم التقرير النصائح التالية للحصول على معدة مسطحة:

1- لتبدأ نهارك بنشاط وحيوية وخفة، ابدأ بالشوفان الذي يعتبره الخبراء أفضل خيار لفطور صحي، أو على الأقل حاول اختيار خبز الشوفان دائما بدلا من الخبز الأبيض.2- لإضافة نكهة شهية ومفيدة لسلطة الخضار في آن واحد، ينصح بزيت الأفوكادو أو زيت الكتان.3- تناول الأسماك الزيتية، الغنية بأوميغا 3 مرتين أسبوعيا على الأقل، مثل السلمون والسردين.4- اشرب الكثير من الماء حيث يساعد على منع حدوث احتباس سوائل في الجسم، الذي قد يكون أحد أسباب الانتفاخ. كما ينصح بشرب الشاي الأخضر لاحتوائه على مادة تعرف بكاتكينز (catechins) تعمل كمضاد للالتهابات.5- احرص على تناول حصة كافية من الخضروات والفواكه يوميا.

6- ممارسة الرياضة.وفي بعض الأحيان قد يكون من غير الممكن معرفة أسباب تمركز الشحوم في مناطق معينة من الجسم أكثر من غيرها، فقد تكون وراثية. ومن المؤكد أن مفتاح الصحة والرشاقة، يكمن بتغيير عاداتنا الغذائية للأبد، لأن ما نأكله أو نشربه ينعكس مباشرة على صحتنا.

الخضار والفواكه طريقك للرشاقة

لتناول الخضروات والفواكه دور كبير في تخفيض الوزن، وإذا أضفنا لذلك تخفيف الكميات التي نتناولها من الأغذية التي تحتوي على الدهون والسعرات الحرارية العالية، فإن ذلك يؤدي إلى نتائج أكبر وأسرع، بحسب تقرير نشره دويتشه فيله.

وأسباب ذلك تعود، بحسب الخبراء، لما يلي:1- تناول الخضروات والفواكه يؤدي إلى تخفيض سرعة تناول الطعام، وبالتالي دخول كميات أقل كثافة إلى المعدة.2- تعتبر هذه المواد الغذائية أهم مصدر للألياف، كما تعتبر عاملا مساعدا على تخفيض الوزن إذا تم تناولها بكميات كافية، لأن الألياف تعطي بشكل سريع شعورا بالشبع.ختاما الصعوبة الأساسية تبقى في الحفاظ على نمط التغذية الغني بالخضار والفواكه لفترة طويلة، وهو أمر يتطلب تغيير عاداتك وتحويل استمتاعك بالخضار والفواكه إلى أسلوب حياة دائم.

المصدر : الجزيرة نت

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