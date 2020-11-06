سلاسل هواتف سامسونج الآن كثيرة جدًا جدًا، في بادئ الأمر كانت هناك سلسلة J فقط كسلسلة هواتف متوسطة، وهي التي لم تكن مرضية في معظم الحالات، إلى أن بدأت سامسونج في إتاحة سلاسل مثل سلسلة جالكسي M وسلسلة جالكسي A وأيضًا سلسلة جالكسي F في بعض الأسواق! واليوم عرفنا أن سامسونج تحضر لإطلاق هاتف جديد مع بطارية بسعة 7,000 ملي أمبير وهو الذي سيكون ضمن سلسلة M في أسواق، وF في أسواق أخرى.

سلسلة جالكسي F (أو M) نحصل على هاتف ببطارية 7000 ملي أمبير

يأتي هذا الهاتف بعدما كشفت الشركة عن هاتف جالكسي M31 منذ فترة قصيرة، وهو الهاتف الذي يحمل بطارية ضخمة هو الآخر، لكننا حتى الآن لم نرى رقم 7000 بكثرة عند أي شركة من الشركات المصنعة المعروفة، وحسب تسريب من موقع سام موبايل المتوسط فسامسونج تعمل الآن على هاتف مع هذه السعة بالفعل.

• الإعلان رسمياً عن هاتف سامسونج جالكسي M31 – بطارية ضخمة وكاميرا رباعية بسعر رخيص!

التسريب ينص على عن الهاتف سيكون في الفئة المتوسطة أو الدنيا، وأنه سيأتي تحت الرقم الكودي SM-F127G، وحسب تسريبات أخرى وتأكيدات متنوعة فالهاتف سيحمل اسم جالكسي F12 أو جالكسي M12، وهذا حسب السوق وحسب السلسلة، وفيما يلي اولى الصور المسربة له:

حتى الآن نحن نعلم -ووفقًا للتسريبات- أن الهاتف سيقدّم كاميرا خلفية رباعية وشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Infinity-O، أي سيضم ثقب للكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة كما هو الحال في جالكسي A51 على سبيل المثال، لكن عوضًا عن ذلك لا نعرف أي تفاصيل أخرى بعد إلا أنه من المتوقع أن يأتي الهاتف في فئة سعرية جذابة جدًا، كما نتوقع قدومه مع شريحة متوسطة من كوالكوم أو من شرائح إكسينوس.