الإعلان رسميًا عن هاتف أوبو K7x مع شاشة 90 هيرتز ودعم شبكات الجيل لخامس

بدأت سلسلة K في الظهور ضمن سلاسل هواتف أوبو منذ أشهر قليلة، وها هي الشركة تطلق هاتف جديد ضمن هذه السلسلة وهو هاتف أوبو K7x، وبشكل عام فهذا الهاتف يتميّز بالشاشة الكبيرة ذات التردد المرتفع جنبًا إلى جنب مع تبنية لتقنية الجيل الخامس للإتصال! وفي السطور التالية سنتعرّف عليه عن كثب.

هاتف أوبو K7x – المواصفات، المميزات والعيوب

يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ وهي دقة متعارف عليها في هذه الفئة، الهاتف بشكل عام يقدّم حوالي 405 بيكسل لكل بوصة، وهو رقم ممتاز، إضافةً إلى ذلك فالهاتف يأتي مع تردد 90 هيرتز للشاشة، بينما يقدّم تردد 180 هيرتز للمس، إضافة إلى سطوع يصل إلى 600 نيت.

يأتي الهاتف مع معالج Dimensity 720 وهو معالج متوسّط ومتميّز من ميدياتك، هذا بالإضافة إلى تقديم الهاتف لـ6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، وهذه الأرقام تضع هذا الهاتف في الفئة فوق المتوسطة بلا شك.

يقدّم هاتف أوبو K7x كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل إلى جانب مستشعر واسع جدًا بدقة 8 ميجابيكسل وكذلك مستشعري عمق وماكرو بدقة 2 ميجابيكسل كالعادة، أما الكاميرا الأمامية هنا فبدقة 16 ميجابيكسل.

الهاتف يقدّم تقنيات الإتصال المتعارف عليها من بلوتوث 5، يو إس بي سي، مدخل سماعات 3.5 مللي متر وكذلك شبكات الجيل الخامس بالوضع الثنائي dual-mode 5G وهو ما يؤكد عمل الهاتف في معظم البلدان المقدمة لشبكات الجيل الخامس.

أخيرًا يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير مع شحن سريع بقدرة 30 واتّ، يأتي الهاتف باللونين الأسود والأزرق كما بالصور بالأعلى.

سعر وموعد توفّر هاتف أوبو K7x

سيتوفّر الهاتف بداية من 11 نوفمبر الجاري في بعض الأسواق أهمها السوق الصيني، ولعل ما يميز هذا الهاتف هو أنه سيباع بسعر 225 دولار أمريكي تقريبًا بناءًا على السعر الصيني! الهاتف وبلا شك مميز جدًا في هذه الفئة السعرية، نظرًا لأنه لا يقصر من حيث الذواكر، ويقدّم كاميرات مقبولة جدًا، تصميم مناسب ومعالج جيّد.