تطبيق واتس آب يطلق ميزة حذف الرسائل بعد 7 أيام

بدأ القائمون في تطبيق واتس آب باختبار ميزة جديدة انتظرها مستخدمو التطبيق لسنوات و هي السماح باختفاء الرسائل بعد 7 أيام من تلقاء نفسها وطلك وفق مدونة نشرت من قبل تطبيق واتس آب.

و جاء في المدونة سبب إطلاق هذه الميزة و اهمية الرسائل و الذكريات المتعلقة بالأحباء و الأصدقاء ولكن هناك بعض الرسائل التي تضم قرائم التسوق و عناوين المتاجر و غيرها لن تصبح ضرورية بعد فترة من الزمن ولذلك أطلقنا هذه الميزة لتختفي الرسائل.

و تعتبر مهلة الـ7 أيام مثالية ليتمكن المستخدم من استذكار المراسلات التي ستختفي، و يمكن للمستخدم ان يفعل هذه الميزة مع أي شخص آخر أما في المراسلات الجماعية ف يستطيع مشرف المجموعة أن يفعل أو يلغي هذه الميزة ، و ستتوفر هذه الميزة في مختلف بلدان العالم خلال الشهر الجاري.

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