نصيحة ثمينة لمرضى السكري.. هذه الحبوب حليف صحتكم القوي

يعاني مرضى السكري من عدم قدرتهم على تناول الكثير من أنواع الطعام، وعليهم أن يختاروا تلك التي لا تسبب حدوث خلل في مؤشر السكر لديهم.

ويبدو أن العدس يحتلّ رأس اللائحة، بحسب ما أشارت إليه دراسة حديثة، أجريت في جامعة “غويلف” في كندا.

وقد وجّه الباحثون نداء إلى مرضى السكري، مفاده أن هذا النوع من الحبوب يعتبر حليفًا قويًا لصحتهم.

العدس لمرضى السكري

يُنصح مرضى السكري والأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة على السواء بتناول العدس؛ فهو يحتوي على الكثير من الفوائد، منها أن استهلاكه يعزّز عملية المرور المعوي والهضم، كما أنه يحدّ من المعاناة بسبب أمراض القلب والشرايين.

ويعتبر العدس مصدرًا مهمًا جدًا للحديد والماغنيسيوم الضروري لمحاربة التعب، فضلاً عن النحاس والفوسفور والزنك والمنغنيز والفيتامينات “بي” وخصوصًا “بي 9″؛ الذي يساعد على تحسين المزاج.

وتمثّل أبرز ما بيّنته الدراسة في أن استبدال نصف حصة الأرز أو البطاطا بالعدس، يساهم في خفض مؤشر السكر في الدم بنسبة 20%.

وتم التوصل إلى هذه النتيجة بعد إجراء اختبار على 24 شخصًا بالغًا، موزّعين على أربع مجموعات.

– المجموعة الأولى: حصة من الأرز.

– المجموعة الثانية: نصف حصة من الأرز الأبيض مع العدس الأخضر.

– المجموعة الثالثة: نصف حصة من الأرز الأبيض مع العدس الأصفر.

– المجموعة الرابعة: نصف حصة من الأرز مع العدس التقليدي.

وبعد مرور ساعتين على تناول أفراد المجموعات لأطباقهم؛ تبين أنه يكفي استبدال القليل من النشويات بالقليل من الأرز لينخفض مستوى السكر في الدم.

وتعتبر هذه النتيجة بالغة الأهمية بالنسبة إلى مرضى السكري، الذين يتعيّن عليهم التقيّد بتعليمات غذائية صارمة إلى جانب تناولهم الدواء المناسب.

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