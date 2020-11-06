“تيك توك” يجمع شقيقتيْن توأم افترقتا لـ 24 عامًا

ساهم تطبيق “تيك توك”، الشهير، في لمّ شمل شقيقتين توأم، افترقتا عن بعضهما البعض منذ 24 عامًا.

وبدأت القصة بمتابعة جار الفتاة الإندونيسية “ترينا”، لحساب شقيقتها “تريني”، على “تيك توك” ظنًّا منه أنّه حساب “ترينا”.

وفوجئت “ترينا” باستهزاء جارها من مقاطع فيديو الترويج لمستحضرات التجميل التي تنشرها على الحساب؛ فأبلغته بعدم امتلاكها لأي حساب على “تيك توك”.

وبعد مشاهدتها للحساب، وجدت “تيرينا” شبهًا كبيرًا بينها وبين “تريني”؛ الأمر الذي دفعها للتواصل معها عبر تطبيق “تيك توك” للتأكدّ من صلتها بها.

واكتشفت، من خلال المحادثات معها، أنّها شقيقتها التوأم التي انفصلت عنها منذ 24 عامًا بسبب خرافة محلية تقضي بتربية التوأم بشكل منفصل.

وقالت “تيرينا” إنّ “تيرني” كانت تحتفظ بصورةٍ لهما في الصغر، وكانت تعرف اسم والديهما.

من جانبه، قال والد التوأم إنّه منح الفتاتين اللتين ولدتا عام 1995 في مدينة “أمبون” في جزر “مولوكاس الوسطى”، لعائلتين مختلفتين، وأكدّ قيامه بزيارة العائلتين بشكل مستمر، رفقة والدتهما، حتى انقطاع الأخبار بعائلة “تيرني”، بعد عودته وزوجته إلى موطنهما الأصلي في “جاوه الغربية”؛ بسبب الأعمال العنيفة التي شهدتها جزر الملوك وشرّدت أكثر من 700 ألف إنسان.

يذكر أنّ الشقيقتين التوأم، التقتا للمرة الأولى في نهاية نوفمبر الماضي، وقامتا بزيارة قبر والدتهما الحقيقية.

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