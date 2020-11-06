تحمل رسالة للشباب.. “خولي” يستعدّ لإطلاق أغنية “راب” مشتركة

يستعدّ الفنان السوري، قصي خولي، لإطلاق أغنية “راب” مشتركة، تجمعه بصديقه مغني “الراب”، إسماعيل تمر.

وقال الممثل السوري إنّ الأغنية الجديدة ستحمل اسم “القصة كلا”، وستكون بمثابة رسالة للشباب عبر “قالب موسيقي عربي”، وأكدّ اختلاف هذه التجربة عن سابقتها التي قدّمها مع “تمر”.

وبيّن “خولي” هدفه من إطلاق أغاني “الراب” بالقول إنه يرغب في تقديم جزء من رسالته الفنية من خلال هذه الأغاني، دون أن يطرح نفسه كمغني “راب”.

من جهةٍ أخرى، قال “تمر” إنّ الأغنية مسجلة منذ عامٍ كاملٍ، لكنّ طرحها تأخّر بسبب انتشار فيروس “كورونا” في العالم.

وكان الصديقان “تمر وخولي” قد أطلقا، منذ مدة، أغنية “راب” حملت اسم “سوري قديم”، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أنّ قصي خولي سيلعب دور البطولة في مسلسل “لا حكم عليه”، كما يشارك في الموسم الرمضاني القادم بعمل من إنتاج شركة “الصباح إخوان”.

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