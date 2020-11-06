كورونا يؤجل عرض فيلم “جريمة على ضفاف النيل” لأجل غير مسمى

أضاف فيروس كورونا فيلم جريمة على ضفاف النيل إلى قائمة ضحاياه بعدما أعلنت شركة والت ديزني عن تأجيل عرضه لأجل غير مسمى.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ عرض الفيلم في موعد المقرر 18 ديسمبر القادم غير ممكن بسبب إعادة إغلاق دور السينما في عددٍ من الدول الأوربية كإيطاليا، فرنسا، بريطانيا بعد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في حين لا تزال أكبر أسواق السينما في الولايات المتحدة الأمريكية مغلقة.

وشكلّ هذا التأجيل ضربة جديدة لصناعة السينما التي تكافح للعودة للعمل بعد توقفٍ طويلٍ فرضه انتشار الوباء في العالم.

وفيلم جريمة على ضفاف النيل مقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية الشهيرة آجاتا كريستي، وسيلعب دور البطولة فيه كلّ من جال جاد، وتوكينيث برانا.

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