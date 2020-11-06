نزيف الأذن.. بهذه الحالات يكون مؤشراً خطيرا يستدعي زيارة الطبيب

أكدّت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة وجود عدة أسباب لحدوث نزيف الأنف.

وحددت الرابطة الألمانية أسباب النزيف بوجود جسم غريب في الأذن، وإصابة الشخص بالتهاب في الأذن الوسطى، وارتفاع ضغط الدم، وجرح في طبلة الأذن ناجم عن ارتطام الأذن وارتجاج المخ، وفي بعض الحالات يكون هذا النزيف نتيجة الإصابة بورم فيها.

ودعت الرابطة الألمانية لعدم إهمال هذا النزيف، ومراجعة الطبيب واستشارته بشكل فوري لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا النزيف.

وطلبت الرابطة الألمانية من المريض مراجعة الطبيب عند تكرار النزيف مع الشعور بآلام شديدة لكي يتجنب المضاعفات الخطيرة المتمثلة بالسكتة الدماغية في حال كان السبب ارتجاج المخ، والأزمة القلبية في حال كان السبب ارتفاع ضغط الدم.

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