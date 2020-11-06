“هواوي” تطلق هاتفًا جديدًا بـ4 كاميرا مميزة

أماطت شركة “هواوي” الصينية اللثام عن هاتفٍ جديد، بكاميرا جديدة أطلقت عليه اسم “Huawei Nova 8SE”.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج “Dimensity 720” أو معالج “Dimensity U800″، ونظام تشغيل “Android 10″، وواجهة “EMUI 10.1”.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة “OLED” مقاس 6,53 بوصة ودقة عرض 2400×1080 بيكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

وتأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وتتميز الكاميرا بقدرتها على التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، وإمكانية تسجيل فيديوهات بدقة “4K”.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3800 ميلي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 66 واط، “واي فاي”، “بلوتوث”، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، بسعر يتراوح ما بين 390 و407 دولارات أمريكية، بحسب نوع المعالج وسعة الذاكرة الداخلية والعشوائية.

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