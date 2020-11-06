دراسة جديدة تربط بين “رفع الأثقال” و”محاربة القلق”

أظهرت دراسة جديدة، أجراها علماء بجامعة “لمريك” الإيرلندية، ونشرت نتائجها في مجلة “سينتفيك ريبورتس”؛ دور رياضة رفع الأثقال في محاربة القلق.

وشملت الدراسة 28 شابًا وشابة خضع بعضهم لدورة تدريبية لتمارين المقاومة لمدة ثمانية أسابيع؛ شملت “تمارين القرفصاء، الضغط ورفع الأثقال”، في حين لم يمارس القسم الثاني أي تمارين.

وبعد انتهاء الدورة التدريبية؛ طُلِبَ من جميع المشاركين في الدراسة تعبئة استبيانات عن الصحة العقلية.

وبدراسة الاستبيانات؛ لاحظ العلماء انخفاض القلق بنسبة 20% لدى الأشخاص الذين مارسوا التمارين الرياضية، وبقاءه على حاله بالنسبة للأشخاص الذين لم يمارسوا أي تمارين رياضية.

واستنتج الباحثون دور “روتين تمارين المقاومة” في تخفيف أعراض القلق لدى الشباب الأصحاء.

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