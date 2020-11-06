مشروبات “الدايت”.. أكثر من كوبين يوميًا خطر جدًا

كشفت دراسة حديثة أن تناول كوبين أو أكثر من مشروبات “الدايت أو اللايت”، أي تلك التي تحتوي على محليات صناعية يوميًا؛ يمكن أن يزيد خطر الوفاة، رغم أن الكثيرين يعتقدون أن هذا النوع من المشروبات يساعد على خسارة الوزن.

ومن الأفضل استبدال هذه المشروبات بأخرى طبيعية، شريطة تناولها باعتدال.

وإليك المزيد من المعلومات عن مضار مشروبات “الدايت”.

وجدت دراسة أوروبية نشرت نتائجها في دورية “جاما إنترنال مديسين” أن الأشخاص الذين يتناولون مشروبات “الدايت” يوميًا، هم أكثر عرضة للوفاة في سنّ مبكرة مقارنة بمن لا يفعلون هذا.

وشملت اللائحة المشروبات الغازية وغير الغازية، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين وأكثر منها هم الأكثر تعرضًا لخطر الموت بنسبة 17% من غيرهم، أي الذين يتناولون أقل من كوب واحد شهريًا.

وتبين أن هذا الخطر يزداد بنسبة 26% لدى أولئك الذين يشربون، تحديدًا، أكثر من كوبين من المشروبات الغازية التي تحتوي على المحليات الصناعية.

يأتي هذا انسجامًا مع توصيات خبراء التغذية الذين يدعون دائمًا إلى الحدّ من تناول المشروبات المحلاة بطريقة صناعية.

ويبدو أن هذه الدراسة ليست الاولى على هذا المستوى؛ ففي عام 2013 توصّل خبراء فرنسيون إلى نتيجة مفادها أن تناول مشروبات “الدايت أو اللايت” يمكن أن يشكّل أحد الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وفي عام 2014، نبّه باحثون أمريكيون لخطر هذه المشروبات، لافتين إلى أنها تعتبر من أبرز أسباب السمنة الخطرة، ومن الضروري التخلي عن هذه العادة واستبدالها بعادات صحية مثل تناول الفواكه.

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