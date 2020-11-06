ابل تطلق تحديث iOS 12.4.9 للأجهزة القديمة – تحديث مهم!

مع إطلاق تحديث iOS 14.2 و iPadOS 14.2 لأجهزة الايفون والايباد الأحدث، لم تنس ابل أيضاً الأجهزة القديمة وأطلقت لها تحديثاً فرعياً آخر هو iOS 12.4.9 .

تحديث iOS 12.4.9 موجه لأجهزة ايفون 6 وايفون 6 بلس وأيضاً هاتف ايفون 5s ، كذلك سيكون متاحاً لأجهزة الايباد الآتية: ايباد اير، ايباد ميني 2 و 3 ، بالإضافة إلى جهاز ايبود تاتش الجيل السادس.

هذا التحديث لا يضيف أية مزايا جديدة، وإنما يقوم بإصلاح بعض الثغرات والمشاكل، فهو تحديث أمني بالدرجة الأولى والأخيرة لكن لم تكشف ابل عن أية تفاصيل إضافية.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التحديث الجديد على جهازك عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update. التحديث صغير الحجم في حدود 40 ميجابايت تقريباً.

إذا كنت لا تستطيع تنزيل التحديث هوائياً بالطريقة السابقة، يمكنك تنزيله من خلال الآيتونز بالضغط على زر شيفت Shift في ويندوز أو زر Option في ماك مع الضغط بالمؤشر على خيار Update في الواجهة الرئيسية.

إذا كنت كنت تمتلك جهاز ايفون أو ايباد قديم ومؤهل للحصول على هذا التحديث، فينصح بتنزيله في أقرب وقت للاعتبارات الأمنية، أما إذا كنت من مستخدمي الجيل بريك فقد يكون عليك التخلي عنه من أجل هذا التحديث.